Сколько ФЛП зарегистрировали в Украине
По данным исследования YouControl, с февраля 2023 по февраль 2024 года было создано 314 392 ФЛП. Это превышает показатели 2021 года, когда было зарегистрировано 268 382 ФЛП - больше всего за всю историю независимости Украины.
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В этот период также возросло количество зарегистрированных юридических лиц и компаний, хотя этот показатель еще не достиг довоенного уровня. Общее количество новых компаний, зарегистрированных в этот период, составило более 27,3 тысяч.
Какие виды деятельности ФЛП были самые популярные:
- услуги парикмахерских и салонов красоты - 19,4 тысяч;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах - 18,1 тысяч;
- розничная торговля через Интернет - 17,9 тысяч;
- компьютерное программирование - 17,5 тысяч.
Что было в прошлом году
В прошлом году среди вновь созданных ФЛП преобладали ИТ-специалисты, но с наступлением второго года войны их доля упала почти наполовину. Предприятия, основанные в течение второго года военного положения, чаще всего выбирали сферу неспециализированной оптовой торговли - это 6,7% из всех новых компаний.
Среди других популярных направлений деятельности были:
- аренда недвижимости - 6,2%;
- строительство жилых и коммерческих объектов - 3,8%;
- грузовые автоперевозки - 3,1%.
Киев остается лидером по количеству вновь созданных бизнесов: здесь зарегистрировано 9,8 тысяч (36%) компаний и 44,6 тысяч (14%) ФЛП.