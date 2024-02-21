Сколько ФЛП зарегистрировали в Украине

По данным исследования YouControl, с февраля 2023 по февраль 2024 года было создано 314 392 ФЛП. Это превышает показатели 2021 года, когда было зарегистрировано 268 382 ФЛП - больше всего за всю историю независимости Украины.

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В этот период также возросло количество зарегистрированных юридических лиц и компаний, хотя этот показатель еще не достиг довоенного уровня. Общее количество новых компаний, зарегистрированных в этот период, составило более 27,3 тысяч.

Какие виды деятельности ФЛП были самые популярные:

услуги парикмахерских и салонов красоты - 19,4 тысяч;

розничная торговля в неспециализированных магазинах - 18,1 тысяч;

розничная торговля через Интернет - 17,9 тысяч;

компьютерное программирование - 17,5 тысяч.

Что было в прошлом году

В прошлом году среди вновь созданных ФЛП преобладали ИТ-специалисты, но с наступлением второго года войны их доля упала почти наполовину. Предприятия, основанные в течение второго года военного положения, чаще всего выбирали сферу неспециализированной оптовой торговли - это 6,7% из всех новых компаний.

Среди других популярных направлений деятельности были:

аренда недвижимости - 6,2%;

строительство жилых и коммерческих объектов - 3,8%;

грузовые автоперевозки - 3,1%.

Киев остается лидером по количеству вновь созданных бизнесов: здесь зарегистрировано 9,8 тысяч (36%) компаний и 44,6 тысяч (14%) ФЛП.

К слову! В перечень городов с самым высоким количеством новых ФЛП также вошли Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье и Кривой Рог, несмотря на ежедневные российские ракетные атаки. Аналитики YouControl отмечают: несмотря на вызовы, украинские предприниматели продолжают демонстрировать выносливость и активно способствуют развитию экономики страны.