Налоговая не приняла декларацию: что делать

Как рассказал в комментарии 24 Каналу бухгалтер и налоговый консультант Михаил Смокович, случаи, когда налоговая не принимает отчет или другой документ, не такая уж и редкость. Понять, что учреждение отказало в принятии документа, можно по тому, что в Электронном кабинете плательщика он светится красным цветом.

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Михаил Смокович Бухгалтер, эксперт по ведению ФЛП Я и моя команда на практике часто сталкиваемся с тем, что налоговики "заворачивают" декларации. Возможность подать документ повторно есть, но стоит помнить, что в определенные ранее сроки, менять дедлайны налоговая не будет.

Важно! ФЛП 3 группы должны подать декларации до 9 февраля, ФЛП 1 и 2 группы – до 29 февраля.

Первое, что стоит заметить предпринимателям – с "красной" декларацией уже ничего не поделаешь, она останется в кабинете навсегда. Но есть и хорошие новости – набирать документ заново необходимости нет.

В кабинете плательщика нужно выделить документ "синим" и выбрать опцию "дублировать", которая появится в верхнем правом окошке.

Благодаря этому предыдущий отчет полностью дублируется, но с возможностью внесения коррективов. Остается только внести изменения, подписать документ и повторно его отправить,

– рассказал Смокович.

Можно ли редактировать другие документы

Функция дублирования документа может стать полезной и в других случаях. Например, предприниматель хочет внести изменения в уже подписанный документ, который он еще не отправил на проверку.

Вместе с подписанием документа исчезает возможность его редактирования. Именно здесь на помощь снова может прийти функция дублирования. Также есть возможность выбрать опцию "Дополнительно" и "Удалить подпись". Тогда функция "Редактировать" снова станет доступна,

– добавил бухгалтер.

Напоминание о платежах только на карту ФЛП

Смокович также напоминает предпринимателям пользоваться для расчетов за предпринимательскую деятельность только карточкой ФЛП. Даже если вы задекларируете доходы, в выписке по счету их не будет, и налоговая может начислить большой штраф.

Может идти речь о неиспользовании РРО и начислении штрафа в размере 150% от суммы платежа, а также о доходе физического лица и взыскании 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Чисто теоретически отстоять справедливость можно в суде, однако проверять эту теорию вряд ли кому-то бы хотелось,

– отметил Смокович.

Для удобства ФЛП также могут пользоваться POS-терминалами, подключить интернет-эквайринг или создать QR-код. Есть много опций для того, чтобы избегать получения дохода на карту физического лица.