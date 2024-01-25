Распространенная ошибка с большой ценой
Как рассказал в комментарии 24 Каналу налоговый консультант Михаил Смокович, одна из распространенных ошибок ФЛП – получать деньги за предпринимательскую деятельность на личную карточку физического лица. Впоследствии это может стоить не только лишних нервов, но и серьезных средств.
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Часто украинские предприниматели, которые продают товары или предоставляют услуги, для расчета предоставляют данные своей личной карточки физического лица. Этим также "грешат" ФЛП-фрилансеры, которые работают на заграницу и получают средства на счета Payoneer или других сервисов, а затем выводят деньги на личную карточку. Такой подход создаст много проблем, даже если вы задекларируете полученные деньги как доход.
Стоит помнить главное правило – ФЛП должен получать все деньги за свою деятельность на счет ФЛП, и только так. Ведь когда придет налоговая, то обязательно обратит внимание, что даже задекларированных средств, которые предприниматель получил за свою деятельность, нет в выписке по ФЛП.
Налоговая тогда расценивает получение этих денег как наличный расчет без использования РРО, а значит, надо начислить штраф в размере 150% от этой суммы. Кроме того, этот доход, который пришел на личную карту, расценят как доход физического лица и начислят на него 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора,
– рассказал Михаил Смокович.
В перспективе все эти решения налоговой можно будет обжаловать в суде и есть шанс, что фемида станет на сторону предпринимателя. Однако это опять же повлечет за собой дополнительные расходы и стресс, поэтому лучше избегать этой проблемы и для получения дохода пользоваться исключительно счетом ФЛП.
Не стоит дальше оттягивать представление деклараций
Также ФЛП напоминают о необходимости подать налоговую декларацию за 2023 год. Время еще есть, однако затягивать с этим процессом точно не следует.
Зачем добавлять себе головной боли и потом делать все в авральном режиме? Иногда система может быть перегружена, поэтому придется вставать ночью, и чем ближе дедлайн, тем больше хлопот может возникнуть,
– отмечает Смокович.
ФЛП 3 группы на упрощенной системе должны подать годовые декларации до 9 февраля 2024 года. ФЛП 1 и 2 групп имеют немного больше времени – до 29 февраля.