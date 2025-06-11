Что известно о новом соглашении

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал. Соглашение стало неожиданным шагом, ведь обе компании – прямые конкуренты в сфере искусственного интеллекта.

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В последние годы OpenAI тесно сотрудничала с Microsoft, которая инвестировала в компанию миллиарды долларов и предоставила доступ к своим облачным ресурсам Azure. Но, по информации источников, OpenAI искала возможности уменьшить зависимость от одного партнера.

Известно, что переговоры с Google продолжались несколько месяцев, однако заключить соглашение ранее было невозможно из-за ограничений, связанные с партнерством с Microsoft. Сейчас эти условия пересматриваются, в частности относительно доли акций Microsoft в OpenAI.

Что дальше

Сотрудничество с Google позволит OpenAI масштабировать обучение и запуск своих моделей, в частности GPT. Это также важный шаг для Google Cloud, которая пытается наверстать отставание в конкуренции с Amazon Web Services и Microsoft Azure.

На фоне новости акции Alphabet выросли на 2,1%, тогда как Microsoft потеряла 0,6%.