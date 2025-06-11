Що відомо про нову угоду

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, передає 24 Канал. Угода стала несподіваним кроком, адже обидві компанії – прямі конкуренти у сфері штучного інтелекту.

Дивіться також Скорочення в Microsoft тривають: компанія звільняє сотні співробітників

Упродовж останніх років OpenAI тісно співпрацювала з Microsoft, яка інвестувала в компанію мільярди доларів та надала доступ до своїх хмарних ресурсів Azure. Але, за інформацією джерел, OpenAI шукала можливості зменшити залежність від одного партнера.

Відомо, що переговори з Google тривали кілька місяців, однак укласти угоду раніше було неможливо через обмеження, пов'язані з партнерством з Microsoft. Наразі ці умови переглядаються, зокрема щодо частки акцій Microsoft в OpenAI.

Що далі

Співпраця з Google дозволить OpenAI масштабувати навчання та запуск своїх моделей, зокрема GPT. Це також важливий крок для Google Cloud, яка намагається надолужити відставання у конкуренції з Amazon Web Services і Microsoft Azure.

На тлі новини акції Alphabet зросли на 2,1%, тоді як Microsoft втратила 0,6%.