Очільник Кемеровської області пан Сергій Цивілев у телеграмі повідомив про черговий успіх української розвідки. За його словами, наші спецслужби змусили росіян проспонсорувати Збройні сили України. Як так сталося, інформує 24 Канал.

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Як росіяни профінансували ЗСУ

Стривожений губернатор при повному параді розповів, що з початку 2024 року шахраї примусили кузбасівців ( жителів Кемеровської області – 24 Канал) переказати на рахунки, з яких оплачуються дрони і озброєння для ЗСУ, мільйони рублів.

Ми зобов'язані це зупинити. Кожен з нас повинен попередити передусім батьків, дітей, колег, друзів про небезпеку. Ці перекази фінансують ворога,

– наголосив Цивілев.

Також чиновник анонсував запровадження персональної відповідальності керівників підприємств та організацій за пояснювальну роботу з цього питання.

Ви особисто відповідаєте за кожного співробітника. Головне – запобігти злочину. Переказав гроші – допоміг ворогу,

– заявив посадовець.

Водночас Цивілев не вказує, як саме жителі регіону повинні запобігти кібератакам українців. Ймовірно, чиновник радить співгромадянам відмовитися від безготівкового переказу коштів.

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