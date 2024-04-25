Очільник Кемеровської області пан Сергій Цивілев у телеграмі повідомив про черговий успіх української розвідки. За його словами, наші спецслужби змусили росіян проспонсорувати Збройні сили України. Як так сталося, інформує 24 Канал.
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Як росіяни профінансували ЗСУ
Стривожений губернатор при повному параді розповів, що з початку 2024 року шахраї примусили кузбасівців ( жителів Кемеровської області – 24 Канал) переказати на рахунки, з яких оплачуються дрони і озброєння для ЗСУ, мільйони рублів.
Ми зобов'язані це зупинити. Кожен з нас повинен попередити передусім батьків, дітей, колег, друзів про небезпеку. Ці перекази фінансують ворога,
– наголосив Цивілев.
Також чиновник анонсував запровадження персональної відповідальності керівників підприємств та організацій за пояснювальну роботу з цього питання.
Ви особисто відповідаєте за кожного співробітника. Головне – запобігти злочину. Переказав гроші – допоміг ворогу,
– заявив посадовець.
Водночас Цивілев не вказує, як саме жителі регіону повинні запобігти кібератакам українців. Ймовірно, чиновник радить співгромадянам відмовитися від безготівкового переказу коштів.
Губернатор Кузбасу негайно звернувся до жителів: відео соцмережі
Москвичі донатять на дрони ГУР
- Наприкінці березня, коли в країні – агресорці відбувалися так звані вибори президента, жителі російської столиці донатили на українську армію, а саме на дрони ГУР – творців "бавовни".
- Так, у розвідці розповіли, що під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників "Сич" для підрозділів ГУР найактивнішими виявилися саме громадяни Росії.
- За 4 дні до волонтерської акції, яку проводить телеканал "Freedom", долучилося майже 3000 людей.
- Цікаво, що 1538 з них – росіяни, зокрема, 200 москвичів.
- У ГУР зазначили, що свідомі громадяни країни – агресорки вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави замість участі у фарсованих виборах Путіна.