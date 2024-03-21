Так, під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників "Сич" для підрозділів ГУР МО України найактивнішими виявилися саме громадяни Росії.

До речі Вибухи в Енгельсі – планова робота ГУР, є ураження, – джерела

Росіяни найактивніше донатили на дрони для ГУР

За 4 дні до волонтерської акції, яку проводить телеканал "Freedom", долучилося майже 3000 людей. Цікаво, що 1538 саме росіяни, зокрема, 200 москвичів, які відсканували qr-код з екранів своїх телевізорів та ґаджетів.

Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих "виборів Путіна". Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави,

– констатували в ГУР.

Також наголосили, що це найкраща інвестиція у вільне майбутнє Росії, яке може настати виключно у разі цілковитого знищення та демонтажу терористичного режиму в Кремлі.



У ГУР зауважили, що до міжнародного збору на БпЛА "Сич" для воєнних розвідників також долучилися українці, що перебувають за кордоном. А ще громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.

Дякуємо! Збір триває! Необхідна сума ― 25 мільйонів гривень,

– зазначили у воєнній розвідці.

Зверніть увагу! Задонатити на збір можна за реквізитими, вказаними за цим посиланням. Або ж на баночку.

Коротко, що відомо про безпілотник "Сич"