Так, під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників "Сич" для підрозділів ГУР МО України найактивнішими виявилися саме громадяни Росії.
До речі Вибухи в Енгельсі – планова робота ГУР, є ураження, – джерела
Росіяни найактивніше донатили на дрони для ГУР
За 4 дні до волонтерської акції, яку проводить телеканал "Freedom", долучилося майже 3000 людей. Цікаво, що 1538 саме росіяни, зокрема, 200 москвичів, які відсканували qr-код з екранів своїх телевізорів та ґаджетів.
Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих "виборів Путіна". Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави,
– констатували в ГУР.
Також наголосили, що це найкраща інвестиція у вільне майбутнє Росії, яке може настати виключно у разі цілковитого знищення та демонтажу терористичного режиму в Кремлі.
У ГУР зауважили, що до міжнародного збору на БпЛА "Сич" для воєнних розвідників також долучилися українці, що перебувають за кордоном. А ще громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.
Дякуємо! Збір триває! Необхідна сума ― 25 мільйонів гривень,
– зазначили у воєнній розвідці.
Коротко, що відомо про безпілотник "Сич"
- У квітні 2023 року благодійний фонд "Повернись живим" показав фото нового дрона. Зазначив, що українські фахівці представили новий розвідувальний безпілотник дальньої дії "Сич".
- Цей дрон може пролетіти до 200 кілометрів та забезпечує якісну фотозйомку. Тобто "Сич" дозволяє проводити розвідку на окупованих територіях і не тільки.
- "Це один з найкращих безпілотників у своїй ніші, здатний проводити стратегічну розвідку "в глибину", включно з прикордонними територіями Росії: долати відстань до 200 кілометрів, забезпечуючи якісну фотозйомку", – наголосили в "Повернись живим".