Так, во время международного благотворительного сбора на закупку очередной партии ударно-разведывательных беспилотников "Сыч" для подразделений ГУР МО Украины самыми активными оказались именно граждане России.

Кстати Взрывы в Энгельсе – плановая работа ГУР, есть поражения, – источника

Россияне активно донатили на дроны для ГУР

За 4 дня к волонтерской акции, которую проводит телеканал "Freedom", присоединилось почти 3000 человек. Интересно, что 1538 именно россияне, в частности, 200 москвичей, которые отсканировали qr-код с экранов своих телевизоров и гаджетов.

Символично, что пик донатов на дроны для украинских разведчиков от граждан государства-агрессора совпал с проведением так называемых "выборов Путина". Вместо участия в кремлевском фарсе сознательные россияне решили проголосовать долларом и евро ради свободы своего государства,

– констатировали в ГУР.

Также отметили, что это лучшая инвестиция в свободное будущее России, которое может наступить исключительно в случае полного уничтожения и демонтажа террористического режима в Кремле.



В ГУР отметили, что к международному сбору на БПЛА "Сыч" для военных разведчиков также присоединились украинцы, находящихся за рубежом. А еще граждане Латвии, Германии, Польши, Молдовы и других государств.

Спасибо! Сбор продолжается! Необходимая сумма – 25 миллионов гривен,

– отметили в военной разведке.

Обратите внимание! Задонатить на сбор можно по реквизитам, указанным по этой ссылке. Или же на баночку.

Коротко, что известно о беспилотнике "Сыч"