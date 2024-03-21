Так, во время международного благотворительного сбора на закупку очередной партии ударно-разведывательных беспилотников "Сыч" для подразделений ГУР МО Украины самыми активными оказались именно граждане России.
Кстати Взрывы в Энгельсе – плановая работа ГУР, есть поражения, – источника
Россияне активно донатили на дроны для ГУР
За 4 дня к волонтерской акции, которую проводит телеканал "Freedom", присоединилось почти 3000 человек. Интересно, что 1538 именно россияне, в частности, 200 москвичей, которые отсканировали qr-код с экранов своих телевизоров и гаджетов.
Символично, что пик донатов на дроны для украинских разведчиков от граждан государства-агрессора совпал с проведением так называемых "выборов Путина". Вместо участия в кремлевском фарсе сознательные россияне решили проголосовать долларом и евро ради свободы своего государства,
– констатировали в ГУР.
Также отметили, что это лучшая инвестиция в свободное будущее России, которое может наступить исключительно в случае полного уничтожения и демонтажа террористического режима в Кремле.
В ГУР отметили, что к международному сбору на БПЛА "Сыч" для военных разведчиков также присоединились украинцы, находящихся за рубежом. А еще граждане Латвии, Германии, Польши, Молдовы и других государств.
Спасибо! Сбор продолжается! Необходимая сумма – 25 миллионов гривен,
– отметили в военной разведке.
Коротко, что известно о беспилотнике "Сыч"
- В апреле 2023 года благотворительный фонд "Вернись живым" показал фото нового дрона. Отметил, что украинские специалисты представили новый разведывательный беспилотник дальнего действия "Сыч".
- Этот дрон может пролететь до 200 километров и обеспечивает качественную фотосъемку. То есть "Сыч" позволяет проводить разведку на оккупированных территориях и не только.
- "Это один из лучших беспилотников в своей нише, способен проводить стратегическую разведку "в глубину", включая приграничными территориями России: преодолевать расстояние до 200 километров, обеспечивая качественную фотосъемку", – отметили в "Вернись живым".