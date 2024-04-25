Глава Кемеровской области господин Сергей Цивилев в телеграмме сообщил об очередном успехе украинской разведки. По его словам, наши спецслужбы заставили россиян проспонсировать Вооруженные силы Украины. Как так произошло, информирует 24 Канал.
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Как россияне профинансировали ВСУ
Встревоженный губернатор при полном параде рассказал, что с начала 2024 года мошенники заставили кузбассовцев (жителей Кемеровской области – 24 Канал) перевести на счета, с которых оплачиваются дроны и вооружение для ВСУ, миллионы рублей.
Мы обязаны это остановить. Каждый из нас должен предупредить прежде всего родителей, детей, коллег, друзей об опасности. Эти переводы финансируют врага,
– подчеркнул Цивилев.
Также чиновник анонсировал введение персональной ответственности руководителей предприятий и организаций за объяснительную работу по этому вопросу.
Вы лично отвечаете за каждого сотрудника. Главное – предотвратить преступление. Перевел деньги – помог врагу,
– заявил чиновник.
В то же время Цивилев не указывает, как именно жители региона должны предотвратить кибератаки украинцев. Вероятно, чиновник советует согражданам отказаться от безналичного перевода средств.
Губернатор Кузбасса немедленно обратился к жителям: видео соцсети
Москвичи донатят на дроны ГУР
- В конце марта, когда в стране – агрессора происходили так называемые выборы президента, жители российской столицы донатили на украинскую армию, а именно на дроны ГУР – создателей "хлопка".
- Так, в разведке рассказали, что во время международного благотворительного сбора на закупку очередной партии ударно-разведывательных беспилотников "Сыч" для подразделений ГУР самыми активными оказались именно граждане России.
- За 4 дня к волонтерской акции, которую проводит телеканал "Freedom", присоединилось почти 3000 человек.
- Интересно, что 1538 из них – россияне, в частности, 200 москвичей.
- В ГУР отметили, что сознательные граждане страны – агрессорки решили проголосовать долларом и евро ради свободы своего государства вместо участия в фарсованных выборах Путина.