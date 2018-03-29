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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Тема російської корупції вийшла на перший план у розслідуваннях Великобританії, — Ашурков

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Російська корупція в Британії
Російська корупція в Британії / informator.news

Комітет Палати громад Великої Британії почав розслідування під назвою "Російська корупція в Британії". Наразі Росія опинилася у так званій ізоляції, незадоволення політикою, яку проводить Путін набирає щодня великих обертів.

Про це повідомив у ефірі 24 Каналу виконавчий директор Фонду боротьби з корупцією Володимир Ашурков.

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"Ми, як фонд боротьби з корупцією довгий час звертали увагу на британську владу, на те, що російська корупція проникає в Британію. Також подавали інформацію і запити у різноманітні британські відомства, але наші звернення залишилися без відповідей і ніяких розслідувань не починалося. Надіємося, що зараз, коли політичний клімат змінився, британська влада буде більш пильно дивитися на джерела доходів, засобів, які приходять у Росію з Британії", – наголосив експерт.

За його словами, керівництво Росії на даний момент не діє в інтересах російських громадян, а в інтересах вузького кола людей, які захопили владу в Росії. Їхні основні зацікавлення – це збереження влади, подальше збагачення і придушення економічних і політичних свобод в Росії.

Така ситуація не подобається все більшій кількості людей в тому числі і людям з політичної бізнес-еліти. За останні 4 роки багато бізнесменів втратили великі статки. Оцінка їхніх компаній сильно зменшилась. У них зменшилась можливість виходити на міжнародні ринки капіталу, і, безумовно, цьому всьому вони зобов'язані агресивній політиці російської влади,
– аргументував Володимир Ашурков.

Теги: Новини України Новини Росії Великобританія Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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