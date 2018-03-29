Україна може розраховувати на перегляд мінських домовленостей, – Яременко

Зараз дуже гостро постала тема погіршення стосунки між Росією та Заходом. Проте Україна може мати з цього і свій зиск. Зокрема, ми можемо розраховувати на перегляд мінських домовленостей.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомив український дипломат та голова правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

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Експерт зазначив, що користуючись тим, що знищена будь-яка довіра до Путіна та Росії, федерація не виконує мінські домовленості, Україна могла б цим скористатися. Нашій країні необхідно знайти форму, аби вийти з цих домовленостей. Зокрема вийти із тієї частини, яка зобов'язує нас іти на політичні поступки: зміни в Конституції, зміни українського законодавства, застосування необхідних схем для здійснення правоохоронної діяльності на окупованих територіях та інше.

Такі зобов'язання для нас дуже невигідні. Вони були нав'язані нам в результаті російських військових перемог в серпні 2014 року та в лютому 2015 року. Проте федерація не виконує зобов'язання зі своєї сторони. Тому ми могли б шукати підтримки у Заходу для перегляду мінських домовленостей, аби зменшити політичні ризики для Україні,

– наголосив Яременко.