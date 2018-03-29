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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Украина может рассчитывать на пересмотр минских договоренностей, – Яременко

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Богдан Яременко
Богдан Яременко / Радио Свобода

Сейчас очень остро встала тема ухудшения отношения между Россией и Западом. Однако Украина может извлечь из этого и свою выгоду. В частности, мы можем рассчитывать на пересмотр минских договоренностей.

Об этом в прямом эфире 24 Канала заявил украинский дипломат и глава правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

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Эксперт отметил, что пользуясь тем, что уничтожено доверие к Путину и России, федерация не выполняет минские договоренности, Украина могла бы этим воспользоваться. Нашей стране необходимо найти форму, чтобы выйти из этих договоренностей. В частности выйти из той части, которая обязывает нас идти на политические уступки: изменения в Конституции, изменения украинского законодательства, применение необходимых схем для осуществления правоохранительной деятельности на оккупированных территориях и прочее.

Такие обязательства для нас очень невыгодны. Они были навязаны нам в результате российских военных побед в августе 2014 года и в феврале 2015 года. Однако федерация не выполняет обязательства со своей стороны. Поэтому мы могли бы искать поддержки у Запада для пересмотра минских договоренностей, чтобы уменьшить политические риски для Украины,
– подчеркнул Яременко.

Теги: Новости России Высылка российских дипломатов Новости Украины Новости политики Минские договоренности
Источник: 24 Канал
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