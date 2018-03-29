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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Словения отзывает посла из РФ, но российских дипломатов высылать не спешит

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Словения отзывает посла из РФ
Словения отзывает посла из РФ / Getty images

Из-за громкого дела об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери, уже более 20 стран объявили о выдворении российских послов со своих территорий.

В некоторых странах решили отозвать своих послов из РФ.

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Так, в четверг 29 марта, премьер-министр Словении Церар сообщил, что отзывает своего посла в России для консультаций.

"В связи с недавним происшествием в Великобритании Словения отзывает нашего посла России для консультаций в Любляне", – написал словенский премьер в своем Twitter.

По состоянию на 29 марта известно, что уже 28 стран мира объявили о выдворении российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля.

Что интересно, Словения и еще по меньшей мере три страны ЕС (Кипр, Австрия, Греция) заявили, что не будут применять к России дипломатических санкций.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта около 20 стран, в том числе и Украина, объявили о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

Теги: Новости России Новости политики Высылка российских дипломатов Словения
Источник: 24 Канал
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