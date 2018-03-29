Словенія відкликає посла з РФ, але російських дипломатів висилати не поспішає

Через гучну справу про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у британському Солсбері Вже понад 20 країн оголосили про видворення російських послів зі своїх територій.

У деяких країнах вирішили відкликати своїх послів з РФ.

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Так, у четвер 29 березня, прем'єр-міністр Словенії Миро Церар повідомив, що відкликає свого посла в Росії для консультацій.

"У зв'язку з недавньою подією у Великобританії Словенія відкликає нашого посла Росії для консультацій в Любляні", – написав словенський прем'єр у своєму Twitter.

V zvezi z nedavnim dogodkom v Veliki Britaniji bo Slovenija poklicala našega veleposlanika v Rusiji na posvetovanja v Ljubljano. #SalisburyAttack — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) 29 березня 2018 р.

Станом на 29 березня відомо, що вже 28 країн світу оголосили про видворення російських дипломатів через отруєння Сергія Скрипаля.

Що цікаво, Словенія та ще щонайменше три країни ЄС (Кіпр, Австрія, Греція) заявили, що не застосовуватимуть до Росії дипломатичних санкцій.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня близько 20 країн, в тому числі й Україна, оголосили про видворення російських дипломатів на знак солідарності з Великобританією.