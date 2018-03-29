Тема российской коррупции вышла на первый план в расследованиях Великобритании, — Ашурков

Комитет Палаты общин Великобритании начал расследование под названием "Российская коррупция в Британии". Сейчас Россия оказалась в так называемой изоляции, недовольство политикой, которую проводит Путин, ежедневно набирает больших оборотов.

Об этом сообщил в эфире 24 Канала исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков.

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"Мы, как фонд борьбы с коррупцией долгое время обращали внимание британской власти, на то, что российская коррупция проникает в Британию. Также подавали информацию и запросы в различные британские ведомства, но наши обращения остались без ответов и никаких расследований не начиналось. Надеемся, что сейчас, когда политический климат изменился, британская власть будет более пристально смотреть на источники доходов, средств, которые приходят в Россию из Великобритании", – подчеркнул эксперт.

По его словам, руководство России на данный момент не действует в интересах российских граждан, а в интересах узкого круга людей, которые захватили власть в России. Их основные интересы – это сохранение власти, дальнейшее обогащение и подавление экономических и политических свобод в России.

Такая ситуация не нравится все большему количеству людей в том числе и людям из политической бизнес-элиты. За последние 4 года многие бизнесмены потеряли крупные состояния. Оценка их компаний сильно уменьшилось. У них уменьшилась возможность выходить на международные рынки капитала, и, безусловно, этому всему они обязаны агрессивной политике российской власти,

– аргументировал Владимир Ашурков.