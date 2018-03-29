20:24
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -2°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Тема российской коррупции вышла на первый план в расследованиях Великобритании, — Ашурков

87 Читати новину українською
Российская коррупция в Британии
Российская коррупция в Британии / informator.news

Комитет Палаты общин Великобритании начал расследование под названием "Российская коррупция в Британии". Сейчас Россия оказалась в так называемой изоляции, недовольство политикой, которую проводит Путин, ежедневно набирает больших оборотов.

Об этом сообщил в эфире 24 Канала исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков.

Читайте также: Украина может рассчитывать на пересмотр минских договоренностей, – Яременко

"Мы, как фонд борьбы с коррупцией долгое время обращали внимание британской власти, на то, что российская коррупция проникает в Британию. Также подавали информацию и запросы в различные британские ведомства, но наши обращения остались без ответов и никаких расследований не начиналось. Надеемся, что сейчас, когда политический климат изменился, британская власть будет более пристально смотреть на источники доходов, средств, которые приходят в Россию из Великобритании", – подчеркнул эксперт.

По его словам, руководство России на данный момент не действует в интересах российских граждан, а в интересах узкого круга людей, которые захватили власть в России. Их основные интересы – это сохранение власти, дальнейшее обогащение и подавление экономических и политических свобод в России.

Такая ситуация не нравится все большему количеству людей в том числе и людям из политической бизнес-элиты. За последние 4 года многие бизнесмены потеряли крупные состояния. Оценка их компаний сильно уменьшилось. У них уменьшилась возможность выходить на международные рынки капитала, и, безусловно, этому всему они обязаны агрессивной политике российской власти,
– аргументировал Владимир Ашурков.

Теги: Новости России Новости Украины Владимир Путин Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук