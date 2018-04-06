Генерал российской армии подозревается в убийстве мирных жителей на Донбассе

С мая 2017 года на Донбассе погибли 32 мирных жителей. Одним из подозреваемых в этих преступлениях является генерал российской армии.

Как сообщили в Штабе АТО, в районе проведения антитеррористической операции действуют прокурорско-следственные группы, расследующие преступления, совершенные на временно оккупированных территориях. Ими проведено более сотни осмотров мест происшествий по фактам обстрелов.

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Установлено, что с мая 2017 года была зафиксирована гибель 32 и ранения 25 человек в результате вражеских обстрелов, повреждения и разрушения получили 211 жилых домов, 36 объектов гражданской инфраструктуры и 12 транспортных средств.

Досудебным расследованием установлена причастность к совершению преступлений против украинского населения 11 человек. Одним из подозреваемых является генерал российской армии.