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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Попри санкції США російська компанія продаватиме Ірану літаки

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Попри санкції США російська компанія продаватиме Ірану літаки
Попри санкції США російська компанія продаватиме Ірану літаки / wikipedia

У Росії авіаційна компанія "Сухой" продовжуватиме продавати літаки Sukhoi Superjet 100 іранським авіалініям. Вони робитимуть це попри санкції США.

Про це повідомляє видання Sputnik, пише Громадське радіо.

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У квітня 2018 року російська компанія підписала договір з іранськими авіалініями. Згідно з документами, Іран має отримати 40 літаків для двох авіаліній до 2022 року

Голова компанії Олександр Рубцов говорить, що у наступні місяці його компанія може почати постачати оновлену версію літаків. Через санкції компанії Boeing та Airbus втратять близько 40 мільярдів доларів. Для російських авіакомпаній це може бути гарним шансом зайняти порожнє місце на закордонному ринку, пише Sputnik.

Нагадаємо, 8 травня Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів із ядерної угоди з Іраном  та пообіцяв запровадити "найсуворіші економічні санкції". 10 травня стало відомо, що Сполучені Штати збираються ввести додаткові санкції проти Ірану вже на наступному тижні. 

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Санкції Іран
Джерело: 24 Канал
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