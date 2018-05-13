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Через санкції проти Ірану ціна на пальне може зрости на 20%

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Дії американського президента можуть вдарити по гаманцях кожного українця. Адже ціни на бензин уже до кінця року може зрости на 20 відсотків.

Вихід з ядерної угоди і введення санкцій – головні меседжі Американського президента цього тижня. І все, начебто через те, що Іран потай готував ядерну зброю. ЄС, на відміну від сполучених штатів, не виявив порушень з боку Ірану. І тому представники Євросоюзу вже публічно критикують позицію Трампа та заявляють, що ігноруватимуть нові американські санкції.

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Через ядерні скандали, Ірану не звикати до санкцій та міжнародного тиску. За останні 22 роки резолюції щодо Ірану, ООН підписувало вже п’ять разів. І через це країна несла мільярдні збитки. Проте, експерти переконані - цього разу, ситуація не така вже й однозначна.

За президентства Обами, Європа повністю перестала купувати іранську нафту. А також були зменшенні закупи з боку Китаю, Індії та Японії. Тоді Іран втрачав до одного мільйона барелю на день! Сьогодні ж Китай, Індія та Європа не співпрацюють і результат може бути зовсім іншим,
– сказав екс-виконавчий директор корпорації Shell Робін Міллс.

Рішення США – вийти із ядерної угоди, все ж спричинило подорожчання нафти. Нині ціна досягла рівня 2014 року – 77 доларів за барель. І за прогнозами експертів, вже до кінця року, вартість нафти може зрости до 100 доларів. Відповідно і ціна на пальне, до 20 відсотків може поповзти у гору. В переформатуванні ринку, експерти виділяють кілька зацікавлених сторін – зокрема США та Росію. Адже нафта саме цих країн – і має заповнити дефіцит ринку.

Автор: Ігор Токар
Теги: Новини США Новини політики Іран Санкції Нафта
Джерело: 24 Канал
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