Трамп поручил готовить новые санкции для России
Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план введения санкций против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
Поручение связано с выполнением закона об оборонном бюджете США на 2018 год.
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Доклад подготовить должен сам Трамп, но он делегировал эту работу министрам. В ней должен быть план внедрения мероприятий в отношении конкретных лиц за несоблюдение Россией договора РСМД.
Санкции вероятно введут против российских чиновников, ответственных за отдачу приказов о невыполнении договора РСМД или способствовали этому процессу.
Источник: 24 Канал
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