14:14
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Трамп поручил готовить новые санкции для России

335 Читати новину українською
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план введения санкций против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Поручение связано с выполнением закона об оборонном бюджете США на 2018 год.

Читайте также: США могут ввести санкции против стран Евросоюза: известна причина

Доклад подготовить должен сам Трамп, но он делегировал эту работу министрам. В ней должен быть план внедрения мероприятий в отношении конкретных лиц за несоблюдение Россией договора РСМД.

Санкции вероятно введут против российских чиновников, ответственных за отдачу приказов о невыполнении договора РСМД или способствовали этому процессу.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Санкции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
сегодня, 18:15 О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
913
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук