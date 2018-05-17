Трамп поручил готовить новые санкции для России

Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план введения санкций против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Поручение связано с выполнением закона об оборонном бюджете США на 2018 год.

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Доклад подготовить должен сам Трамп, но он делегировал эту работу министрам. В ней должен быть план внедрения мероприятий в отношении конкретных лиц за несоблюдение Россией договора РСМД.

Санкции вероятно введут против российских чиновников, ответственных за отдачу приказов о невыполнении договора РСМД или способствовали этому процессу.