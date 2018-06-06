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Президент Германии сделал важное замечание по строительству "Северного потока-2"

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Опасный "Северный поток-2"
Опасный "Северный поток-2" / financialtribune.com

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой отметил, что российско-немецкий проект газопровода "Северный поток-2" является частной инициативой.

Об этом сообщает "Польское радио".

Он также добавил, что несмотря на это в разговорах с российской стороной немецкое правительство поднимает вопрос этого газопровода.

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По словам Штайнмайера, во время разговора с президентом России Владимиром Путиным немецкий канцлер Ангела Меркель поставила вопрос Украины.

Речь идет о том, чтобы развеять опасения Польши и Украины, ветвь "Северного потока-2" приведет к прекращению транзита газа через территорию Украины. Следует найти решение, которое позволит удержать транзит газа через Украину, 
– сказал он.

В свою очередь Дуда подчеркнул, что речь идет об энергетической безопасности значительной части Европы – Украины, Словакии и Польши.

"Мы убеждены, что речь идет тоже об интересах Европы как единого целого, потому что мы не хотим такой ситуации, когда есть большое доминирование российского поставщика – прежде всего "Газпрома", – добавил Дуда.

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (ИЭЗ). Финляндия выдала последнее необходимое разрешение для строительства на своей территории газопровода "Северный поток-2".

США считают, что проект строительства газопровода "Северный поток - 2" создает проблемы безопасности для стран Запада, поэтому против него могут быть введены санкции. В частности, против немецких компаний, которые будут участвовать в строительстве.

Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости политики Анджей Дуда Новости Польши Северный поток-2
Источник: 24 Канал
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