Чому Швеція не заборонила "Північний потік-2": дипломат дав відповідь

Швеція, незважаючи на негативне ставлення до будівництва "Північного потоку-2", дала згоду на визначення траси для його прокладання у шведській винятковій економічній зоні в Балтійському морі. Причиною такого рішення є міжнародні норми, що не дозволяють уряду країни перешкоджати цьому.

Про це написав посол Королівства Швеція в Україні Мартін Хагстрьом у статті для "Європейської правди".

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"Конвенція ООН з морського права дає право всім державам прокладати підводні кабелі і трубопроводи в континентальному шельфі за межами території прибережної держави. Відповідно до Конвенції, визначення траси для прокладки таких трубопроводів здійснюється за згодою прибережної держави. Така держава має право вживати розумних заходів для розвідки континентального шельфу, розробки його природних ресурсів та запобігання забрудненню від трубопроводів. В інших випадках прибережна держава "не може перешкоджати прокладці або підтримці в справності таких трубопроводів", – пояснив дипломат.

За словами швецького посла, юридичні норми, що регулюють діяльність у міжнародних водах, істотно відрізняються від юридичних норм у територіальних водах, які в разі "Північного потоку-2" застосовуються лише до Росії, Німеччини та Данії.

Окрім того, Хагстрьом зауважив, що з моменту отримання заявки у вересні 2016 року Швеція зосередилася на вивченні можливого впливу прокладки траси газопроводу на довкілля.

Дипломат також підкреслив, що Швеція не має економічних інтересів у цьому газопроводі.

Швеція не підключена до "Північного потоку-1", і у нас немає планів в цьому напрямку. Газ покриває лише 2% від наших енергетичних потреб (весь газ надходить через газопровід із Данії). З огляду на наше рішення в майбутньому припинити використання викопного палива ми не плануємо збільшення споживання природного газу в Швеції. І газопровід за межами наших територіальних вод не дає нам жодних економічних переваг,

– заявив Хагстрьом.

Підсумовуючи, він зауважив, що Швеція розуміє і багато в чому поділяє критику щодо "Північного потоку-2".

"Ми будемо продовжувати активно брати участь у переговорах з цього питання і підтримувати Україну, в тому числі її важливу роль як транзитної держави для країн ЄС, як на двосторонньому рівні, так і в рамках ЄС", – наголосив дипломат.

Нагадаємо, 7 червня Швеція дозволила прокладати газопровід "Північний потік-2" в обхід України через свою економічну зону. Раніше будівництво газогону схвалили Німеччина та Фінляндія. "Газпрому" бракує згоди на реалізацію проекту від Данії. Ця країна разом із Україною, Польщею, країнами Балтії, Молдовою та США є супротивником "Північного потоку-2". Адже проект збільшить залежність Європи від "Газпрому".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.