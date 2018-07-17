"Нафтогаз" нашел выход, как сделать Украину привлекательнее, чем "Северный поток-2"

Группа компаний "Нафтогаз" разработала ряд предложений тарифному регулятору по уменьшению тарифа на транзит газа по территории Украины. Согласно этой методологии, стоимость транзита может уменьшиться в 2,3 раза.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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"Предложенные изменения имеют цель приведение положений действующей методики в полное соответствие с требованиями Регламента Европейской Комиссии № 2017/460 об утверждении Сетевого кодекса относительно гармонизированных тарифов по транспортировке газа, который был принят в марте 2017 года", – говорится в сообщении.

Согласно предложению "Нафтогаза", новый тариф на транспортировку газа в ЕС составит 2,17 долларов за транспортировку тысячи кубометров газа на 100 километров.

Этот уровень тарифа является на 20% меньше ставки платы за транзит по существующему контракту с Газпромом, а также в 2,3 раза меньше средней стоимости транзита по действующим регулируемым тарифам, установленным НКРЕКП в декабре 2015 года,

– сообщают в Нафтогазе.

По словам компании, новые тарифы на транзит газа будут ниже стоимости его транспортировки по "Северному потоку-2", что подтвердит экономическую необоснованность построения российского газопровода.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



7 июня "Газпром" обжаловал арбитражное решение, а 13 июня Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил это ходатайство и одобрил приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража.



Однако уже 18 июня "Нафтогаз" подал апелляцию в суд Швеции, который издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения арбитража по ходатайству "Газпрома".