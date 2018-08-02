"Газпром" наростив транзит газу Україною

Транзит газу через газотранспортну систему України у липні 2018 року зріс на 13% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Про повідомила прес-служба Укртрансгазу, передає "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Газопровід "Північний потік" відновив роботу

Зазначається, що зростання транзиту відбулося під час двотижневої зупинки на ремонт Північного потоку (Nord Stream). Таким чином, середньодобові обсяги транзиту газу з РФ до європейських країн через українську ГТС збільшилися на 20%.

"За підсумками липня транзит газу через територію України зріс на 950 мільйонів кубометрів, або на 13% в порівнянні з аналогічним місяцем 2017 року", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 липня повністю зупинився газопровід "Північний потік", який пролягає дном Балтійського моря з Росії до Німеччини, на планово-попереджувальний ремонт.