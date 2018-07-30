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Газопровід "Північний потік" відновив роботу

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"Північний потік" відновив свою роботу
"Північний потік" відновив свою роботу / Фото з відкритих джерел

Російський газопровід "Північний потік", що йде по дну Балтійського моря з РФ до Німеччини, у понеділок, 30 липня, відновив роботу після планових профілактичних робіт, що тривали з 17 липня.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Зазначається, що за графіком зупинка газопроводу повинна була тривати до ранку 31 липня, але поставки відновилися вже з початком нової газової доби вранці 30 липня. По "Північному потоку" прокачується до 170 мільйонів кубометрів газу на добу.

Додамо, що перезапуск "Північного потоку" скоротив транзит через Україну, ресурсами ГТС якої "Газпром" користувався для часткової компенсації вибулих транспортних потужностей.

Як повідомляє газотранспортний оператор Словаччини, вже у понеділок номінація на прокачування по ужгородському коридору впала до 156 мільйонів кубометрів зі 198 мільйонів кубометрів на неділю.

Під час ремонту проводились роботи з техобслуговування механічних вузлів устаткування та перевірки систем автоматизації з метою забезпечення надійної роботи обох ниток газопроводу протягом року.

Нагадаємо, 17 липня повністю зупинився газопровід "Північний потік", який пролягає дном Балтійського моря з Росії до Німеччини, на планово-попереджувальний ремонт.

Теги: Новини Росії Новини України Газпром
Джерело: 24 Канал
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