У США нагадали країнам-учасницям Північного потоку-2 про загрозу санкцій

Сполучені Штати підтримують транзит газу з Росії в Європу через Україну. Але збережеться він чи ні – буде залежати від того, чи запрацюють газогони в обхід її території.

Про це заявив заступник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсіс Феннон.

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Він застеріг Європу від домінування Росії на її енергетичному ринку, адже так вона стане стратегічно вразливою. А у Москви вже не буде обмежень для подальшої агресії проти України.

Північний потік-2 має запрацювати з кінця 2019 року. Цей проект активно підтримує Німеччина. Проти нього, окрім США, виступають Польща, країни Балтії, Молдова, Данія та Україна.

Що таке "Північний потік-2"

Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.