В США напомнили странам-участницам Северного потока-2 об угрозе санкций

Соединенные Штаты поддерживают транзит газа из России в Европу через Украину. Но сохранится он или нет – будет зависеть от того, заработают ли газопроводы в обход ее территории.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Френсис Феннон.

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Он предостерег Европу от доминирования России на ее энергетическом рынке, ведь так она станет стратегически уязвимой. А у Москвы уже не будет ограничений для дальнейшей агрессии против Украины.

Северный поток-2 должен заработать с конца 2019 года. Этот проект активно поддерживает Германия. Против него, помимо США, выступают Польша, страны Балтии, Молдова, Дания и Украина.

Что такое "Северный поток-2"

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.