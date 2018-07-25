Германия начала устанавливать трубы "Северного потока-2"

Компания Nord Stream 2 начала прокладывать первые трубы в рамках спорного сооружения газопровода "Северный поток-2", по которому природный газ будет поставляться из России в Германию.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Отмечается, что на первом этапе сегменты труб, приварены друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, который ведет к наземной приемной станции. Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, начало работы на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе.

Nord Stream 2 еще два месяца назад приступила к строительству 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" издали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.