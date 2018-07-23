США абсолютно поддерживают Украину в ключевом противостоянии с Россией

Украина и США едины в позиции относительно противодействия реализации российского проекта газопровода "Северный поток-2", который является прямой угрозой энергетической безопасности Европы.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

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Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.

Мы рады, что США проявляют большой интерес к этому. Мы готовы обсуждать широкий спектр вопросов взаимодействия именно в энергосфере,

– заявил Гройсман.

Заместитель госсекретаря отметил, что США выражают полную поддержку Украине в вопросе энергобезопасности.



"Хотел бы засвидетельствовать полную поддержку США в вопросе прежде всего энергобезопасности. Мы настроены дальше поддерживать позицию по проекту "Северный поток-2" и продолжению транзита газа через Украину. Эти два компонента – взаимосвязаны, и они являются составной частью энергобезопасности Европы. США и в дальнейшем будеть продолжать выступать за диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу", – отметил Феннон.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.