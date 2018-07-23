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УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

США абсолютно підтримують Україну в ключовому протистоянні з Росією

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Північний потік-2
Північний потік-2 / Фото з соцмереж

Україна і США єдині в позиції щодо протидії реалізації російського проекту газопроводу "Північний потік-2", який є прямою загрозою енергетичної безпеки Європи.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

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Про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана із заступником держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсісом Фенноном.

Ми раді, що США проявляють великий інтерес до цього. Ми готові обговорювати широкий спектр питань взаємодії саме в енергосфері,
– заявив Гройсман.

Заступник держсекретаря зазначив, що США висловлюють повну підтримку України в питанні енергобезпеки.

"Хотів би засвідчити повну підтримку США в питанні передусім енергобезпеки. Ми налаштовані далі підтримувати позицію щодо проекту "Північний потік-2" і продовження транзиту газу через Україну. Ці два компоненти - взаємопов’язані, і вони є складовою енергобезпеки Європи. США і надалі продовжуватимуть виступати за диверсифікацію маршрутів постачання енергоносіїв до Європи", – зазначив Феннон.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Новини політики Газовий конфлікт Північний потік-2 Володимир Гройсман Новини США
Джерело: 24 Канал
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