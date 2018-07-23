Як німці ставляться до будівництва "Північного потоку-2": цікаві результати опитування

Дві третини німців підтримують будівництво газопроводу "Північний потік-2", а також вважають, що газопровід забезпечить Німеччину більш надійними поставками природного газу.

На це вказують опубліковані у понеділок, 23 липня, результати опитування Forsa, повідомляє Reuters.

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Також понад 84 % опитаних вважають повним абсурдом висловлювання американського президента Дональда Трампа про те, що Німеччина підконтрольна Росії. На думку 92 % опитаних, його заяви щодо цієї теми були спровоковані бажанням прорекламувати продаж американського скрапленого газу на європейському ринку і зокрема в Німеччині.

Понад половина громадян Німеччини надіються, що Європа здатна захистити себе від "ворога" без військової підтримки з боку уряду Сполучених Штатів. Тому лише 37 % німців вважають, що Європа залежна від військової допомоги США..

Результати опитування не встановили суттєвих відмінностей між поглядами жителів східної та західної Німеччини. Цікаво, що на сході країни 60 % не бачать необхідності підтримки Вашингтона, на заході – 55 %.