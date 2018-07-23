18:05
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Як німці ставляться до будівництва "Північного потоку-2": цікаві результати опитування

399 Читать новость на русском
Чи підтримують німці будівництво "Північного потоку-2"
Чи підтримують німці будівництво "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

Дві третини німців підтримують будівництво газопроводу "Північний потік-2", а також вважають, що газопровід забезпечить Німеччину більш надійними поставками природного газу.

На це вказують опубліковані у понеділок, 23 липня, результати опитування Forsa, повідомляє Reuters.

Читайте також: У МЗС назвали країни Європи, яким не подобається позиція України щодо "Північного потоку-2"

Також понад 84 % опитаних вважають повним абсурдом висловлювання американського президента Дональда Трампа про те, що Німеччина підконтрольна Росії. На думку 92 % опитаних, його заяви щодо цієї теми були спровоковані бажанням прорекламувати продаж американського скрапленого газу на європейському ринку і зокрема в Німеччині.

Понад половина громадян Німеччини надіються, що Європа здатна захистити себе від "ворога" без військової підтримки з боку уряду Сполучених Штатів. Тому лише 37 % німців вважають, що Європа залежна від військової допомоги США..

Результати опитування не встановили суттєвих відмінностей між поглядами жителів східної та західної Німеччини. Цікаво, що на сході країни 60 % не бачать необхідності підтримки Вашингтона, на заході – 55 %.

Теги: Північний потік-2 Новини США Європа
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Підсумки тижня: Бюджет нашвидкуруч
 18 січня 2014 , 21:49
Бельгійські високопосадовці проігнорували приліт Трампа
 11 липня , 02:32
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук