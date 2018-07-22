У МЗС назвали країни Європи, яким не подобається позиція України щодо "Північного потоку-2"

У Європі є лише чотири країни, що не підтримують Україну у питаннях щодо "Північного потоку-2". А роблять вони так, оскільки матимуть безпосередню вигоду від функціонування нового російського газопроводу.

Про це розповіла заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у ефірі 5 каналу.

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"Є лише чотири країни, які нас не підтримують. Це всі чотири країни, які є зацікавленими в тому, щоб "Північний потік-2" було побудовано; які будуть отримувати безпосередній зиск від його функціонування. Це Німеччина, Англія, Нідерланди, Бельгія", – зазначила дипломатка.

Водночас вона підкреслила, що решті країн таке будівництво є невигідним.

"Всі решта країн розуміють, що будівництво цього газопроводу, фактично, змінить ринок газу в Європейському Союзі та домінувати на цьому ринку буде Німеччина. Тому є питання щодо того, що південь і та ж сама Італія не є зацікавленими у будівництві "Північного потоку-2". Їхня позиція – чітка і зрозуміла", – зауважила представниця українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.