ЄС може заблокувати "Північний потік-2": російський політик дав пояснення

Європейські країни можуть заблокувати будівництво газопроводу "Північний потік-2", якщо приймуть радикальну позицію США.

Про це розповів російський опозиційний політик Костянтин Боровий, передає "Апостроф".

Читайте також: Ганьба для Німеччини і НАТО, – The Wall Street Journal про будівництво "Північного потоку-2"

"Північний потік-2", який може не відбутися, якщо європейці приймуть раціональну позицію США, і здоровий глузд візьме гору. Україні це буде дуже вигідно. Це не якісь розмови про привілеї, які теж потрібні, а серйозні та більш дорослі розмови з європейцями про їхні інтереси, про небезпеку, з якої в ЄС не рахувалися до цього часу,

– зазначив він.

За словами політика, в питанні "Північного потоку-2" Німеччина буде ближче до США, аніж до Росії.

"Німеччина ближче до Сполучених Штатів, тому що багато в чому значно більшою мірою залежить від США, ніж від Росії. І остання дискусія з приводу митних тарифів на метали (алюміній, сталь) дуже їх хвилює. У німців значно більший обсяг торгівлі зі Сполученими Штатами, і ринок з ними надійніший. Тому, вибираючи між Росією і США, Німеччина не хоче втратити ринки в США", – додав Боровий.

На думку політика, сьогодні "Північний потік-2" є для Німеччини інструментом боротьби з тими ж митом, які США хочуть виставити для того, щоб зрівняти конкуренцію європейських і американських товарів на європейському та американському ринку. Окрім того, він зазначив, що газопровід може стати інструментом боротьби в руках Кремля.

"А "Північний потік-2" – це інструмент в руках Кремля для ведення гібридної війни. І треба якось починати думати, щоб не давати його в руки Путіну", – зауважив опозиціонер.