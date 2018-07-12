Ганьба для Німеччини і НАТО, – The Wall Street Journal про будівництво "Північного потоку-2"

Глава Білого дому розпочав саміт НАТО 11 липня у Брюсселі зі звинувачення Німеччини в "повній енергетичній залежності" від Росії. Хоча президент США і перегнув палку, однак ця його гнівна промова – точне резюме ролі Берліна в проекті "Північний потік-2".

Про це у редакційній статті пише The Wall Street Journal.

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Кремль сподівається посилити залежність Німеччини і Західної Європи від російського газу, позбавивши Україну та інші незручні йому країни транзитних зборів, які РФ повинна платити, щоб використовувати наявні трубопроводи, йдеться у публікації. Згодом Москва зможе, коли захоче, перекривати надходження газу в країни, які Росія досі вважає своїми сателітами, застерігають автори.

Для Берліна і НАТО є ганьбою те, що Німеччина готова допомогти Володимиру Путіну виконати цей план. У заручники зазвичай потрапляють примусово, а не добровільно,

– вказує редакція.

І все ж попередження Трампа про стратегічне підґрунтя цього трубопроводу були би переконливішими, якби він так само наполегливо, як Герхард Шредер (екс-канцлер Німеччини та член правління "Газпрому" – "24"), не намагався применшити стратегічну загрозу з боку глави Кремля, констатує видання.

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Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.