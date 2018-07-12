Позор для Германии и НАТО, – The Wall Street Journal о строительстве "Северного потока-2"

Глава Белого дома начал саммит НАТО 11 июля в Брюсселе с обвинения Германии в "полной энергетической зависимости" от России. Хотя президент США и перегнул палку, однако эта его гневная речь – точное резюме роли Берлина в проекте "Северный поток-2".

Об этом в редакционной статье пишет The Wall Street Journal.

Читайте также: Генсек НАТО ответил на критику Трампа относительно строительства "Северного потока-2"

Кремль надеется усилить зависимость Германии и Западной Европы от российского газа, лишив Украину и другие неудобные ему страны транзитных сборов, которые РФ должна платить, чтобы использовать имеющиеся трубопроводы, говорится в публикации. Со временем Москва сможет, когда захочет, перекрывать поступление газа в страны, которые Россия до сих пор считает своими сателлитами, предостерегают авторы.

Для Берлина и НАТО является позором то, что Германия готова помочь Владимиру Путину выполнить этот план. В заложники обычно попадают принудительно, а не добровольно,

– указывает редакция.

И все же предупреждения Трампа о стратегической подоплеке этого трубопровода были бы более убедительными, если бы он так же настойчиво, как Герхард Шредер (экс-канцлер Германии и член правления "Газпрома" – "24"), не пытался приуменьшить стратегическую угрозу со стороны главы Кремля, констатирует издание.

Читайте также: В "Нафтогазе" рассказали, чем "Северный поток-2" грозит всему миру

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.