ЕС может заблокировать "Северный поток-2": российский политик дал объяснение

Европейские страны могут заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2", если примут радикальную позицию США.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик Константин Боровой, передает "Апостроф".

Читайте также: Позор для Германии и НАТО, – The Wall Street Journal о строительстве "Северного потока-2"

"Северный поток-2" может не состояться, если европейцы примут рациональную позицию США, и здравый смысл возьмет верх. Украине это будет очень выгодно. Это не какие-то разговоры о привилегиях, которые тоже нужны, а серьезные и более взрослые разговоры с европейцами об их интересах, об опасности, с которой в ЕС не считались до этого времени,

– отметил он.

По словам политика, в вопросе "Северного потока-2" Германия будет ближе к США, чем к России.

"Германия ближе к Соединенным Штатам, потому что во многом в значительно большей степени зависит от США, чем от России. И последняя дискуссия по поводу таможенных тарифов на металлы (алюминий, сталь) очень их волнует. У немцев значительно больший объем торговли с Соединенными Штатами, и рынок с ними надежнее. Поэтому, выбирая между Россией и США, Германия не хочет потерять рынки в США", – добавил Боровой.

По мнению политика, сегодня "Северный поток-2" является для Германии инструментом борьбы с теми же пошлинами, которые США хотят выставить для того, чтобы уравнять конкуренцию европейских и американских товаров на европейском и американском рынке. Кроме того, он отметил, что газопровод может стать инструментом борьбы в руках Кремля.

"А "Северный поток-2" – это инструмент в руках Кремля для ведения гибридной войны. И надо как-то начинать думать, чтобы не давать его в руки Путину", – отметил оппозиционер.