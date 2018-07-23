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Как немцы относятся к строительству "Северного потока-2": интересные результаты опроса

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Поддерживают ли немцы строительство "Северного потока-2"
Поддерживают ли немцы строительство "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

Две трети немцев поддерживают строительство газопровода "Северный поток-2", а также считают, что газопровод обеспечит Германию более надежными поставками природного газа.

На это указывают опубликованные в понедельник, 23 июля, результаты опроса Forsa, сообщает Reuters.

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Также более 84 % опрошенных считают полным абсурдом высказывания американского президента Дональда Трампа о том, что Германия подконтрольна России. По мнению 92 % опрошенных, его заявления относительно этой темы были спровоцированы желанием прорекламировать продажи американского сжиженного газа на европейском рынке и в частности в Германии.

Более половины граждан Германии надеются, что Европа способна защитить себя от "врага" без военной поддержки со стороны правительства Соединенных Штатов. Поэтому лишь 37 % немцев считают, что Европа зависима от военной помощи США..

Результаты опроса не установили существенных различий между взглядами жителей восточной и западной Германии. Интересно, что на востоке страны, 60 % не видят необходимости поддержки Вашингтона, на западе – 55 %.

Теги: Новости США Северный поток-2 Европа
Источник: 24 Канал
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