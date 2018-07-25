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Німеччина розпочала встановлювати труби "Північного потоку-2"

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Початок будівництва "Північного потоку-2"
Початок будівництва "Північного потоку-2" / kyivpost.com

Компанія Nord Stream 2 почала укладати перші труби в рамках спорудження спірного газопроводу "Північний потік-2", по якому природній газ буде поставлятися з Росії в Німеччину.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Зазначається, що на першому етапі сегменти труб, приварені один до одного на судні, будуть протягнуті по підземному тунелю, який веде до наземної приймальної станції. Судно-трубоукладач Castoro 10 в ніч на середу, 25 липня, почало роботи на наземній стикувальній станції під Любміном у Грайфсвальдській затоці.

Nord Stream 2 ще два місяці тому приступила до будівництва 30-кілометрового підводного тунелю в прибережних водах. У серпні почнуться роботи по безпосередній укладці труб.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини політики Північний потік-2
Джерело: 24 Канал
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