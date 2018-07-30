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Газопровод "Северный поток" возобновил работу

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"Северный поток" возобновил свою работу
"Северный поток" возобновил свою работу / Фото из открытых источников

Российский газопровод "Северный поток", идущий по дну Балтийского моря из РФ в Германию, в понедельник, 30 июля, возобновил работу после плановых профилактических работ, продолжавшихся с 17 июля.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Отмечается, что по графику остановка газопровода должна была продолжаться до утра 31 июля, но поставки возобновились уже с началом новых газовых суток утром 30 июля. По "Северному потоку" прокачивается до 170 миллионов кубометров газа в сутки.

Добавим, что перезапуск "Северного потока" сократил транзит через Украину, ресурсами ГТС которой "Газпром" пользовался для частичной компенсации выбывших транспортных мощностей.

Как сообщает газотранспортный оператор Словакии, уже в понедельник номинация на прокачку по ужгородскому коридору упала до 156 миллионов кубометров с 198 миллионов кубометров в воскресенье.

Во время ремонта проводились работы по техобслуживанию механических узлов оборудования и проверки систем автоматизации с целью обеспечения надежной работы обеих ниток газопровода в течение года.

Напомним, 17 июля полностью остановился газопровод "Северный поток", который проходит по дну Балтийского моря из России в Германию, на планово-предупредительный ремонт.

Теги: Новости Украины Новости России Газпром
Источник: 24 Канал
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