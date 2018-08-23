Україна 1000 днів не купує газ у Росії

У четвер, 23 серпня, Україна не закуповувала газ напряму у Росії протягом 1000 днів.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогаз-Україна".

Читайте також: "Газпром" наростив транзит газу Україною

"1000 днів тому, 25 листопада 2015 року, в Україну зайшли останні кубометри газу, закуплені нами у Газпрому. Після того конкурувати із західними постачальниками "Газпром" не зміг (чи не схотів, бо котики не для логіки, а для краси)", – йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" зазначили, що транзит до Європи через України не сповільнювався. Крім того, зими подальших років українці пережили, не закуповуючи газ напряму в "Газпрому".

Нам розповідали, що ну ок, одну зиму ви пролізли, але, якщо влітку не закупите у Газпрому, то наступної зими точно не вистачить. Вистачило. У третій рік вже ніхто не питав,

– зазначено в повідомленні.

В компанії також додали, що максимальна проблема, яку "Газпром" зміг створити для України, спаливши – це 48 напружених годин у найбільші морози.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром"доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.



7 червня "Газпром" оскаржив арбітражне рішення, а 13 червня Апеляційний суд округу Свеа задовольнив це клопотання і схвалив наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу.



Проте вже 18 червня "Нафтогаз" подав апеляцію до суду Швеції, який видав наказ про призупинення процедури виконання рішення арбітражу за клопотанням "Газпрому".