Мы разрываем все узы с Россией, – Порошенко озвучил мощный призыв к украинцам

Президент Петр Порошенко обратился к украинцам во время военного парада к Дню Независимости, и подчеркнул, что Украина разрывает все путы, которые ее связывают с Российской империей и СССР.

Об этом глава государства заявил во время военного парада в Киеве.

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В частности, Президент поздравил всех словами "Мы Родились в большое время из пожаров войны и пламени огней. Питала нас боль за судьбу Украины, срастил нас гнев и ярость на врагов. Это слова марша новой армии". Именно эти слова являются строками из марша новой армии, который сегодня, 24 августа, впервые прозвучит на военном параде.

"Поистине великим часом для нас стали последние 4,5 года. Мы пережили невероятные испытания войной, экономическим кризисом, что ее вызвала российская агрессия. От рук врага погибли тысячи и тысячи украинцев, военных и гражданских, мужчин, женщин, детей. Нас тестировали на прочность и на разрыв, пытались разделить народ и расчленить страну", – сказал Порошенко.

Также, украинский президент отметил, что за 4 года войны, Украина смогла создать сильную армию, стать крепче и увереннее в собственных возможностях.

"Мы разрываем все узы, которые связывают нас с Российской империей и СССР. Сделать независимость необратимой, Украину – большой и сильной, без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния – главная задача нашего поколения. Это – задача общества и избранной им власти", – подчеркнул Порошенко.

Также, глава государства отметил, что украинцы должны прежде всего опираться на собственные силы, и использовать богатства страны в интересах народа и будущих поколений.

"Украина должна жестко защищать свои национальные интересы", – добавил он.