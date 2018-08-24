Ми розриваємо всі пута з Росією, – Порошенко зробив потужний заклик до українців

Президент Петро Порошенко звернувся до українців під час військового параду до Дня Незалежності, та наголосив, що Україна розриває всі пута, які її пов’язують з Російською імперією і СРСР.

Про це глава держави заявив під час військового параду у Києві.

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Зокрема, Президент привітав усіх словами "Зродились ми великої години з пожеж війни і полум'я вогнів. Плекав нас біль за долю України, зростив нас гнів і лють на ворогів. Це слова маршу нової армії". Саме ці слова є рядками з маршу нової армії, який сьогодні, 24 серпня, вперше пролунає на військовому параді.

"Воістину великою годиною для нас стали останні 4,5 роки. Ми пережили неймовірні випробування війною, економічною кризою, що її спричинила російська агресія. Від рук ворога полягли тисячі і тисячі українців, військових та цивільних, чоловіків, жінок, дітей. Нас тестували на міцність і на розрив, намагалися розділити народ і розчленувати країну", – сказав Порошенко.

Також, український президент зауважив, що за 4 роки війни, Україна змогла створити сильну армію, стати міцнішою та впевненішою у власних можливостях.

"Ми розриваємо всі пута, які пов’язують нас з Російською імперією і СРСР. Зробити незалежність незворотною, Україну – великою і сильною, без жодної перспективи повернення в зону російського впливу – головне завдання нашого покоління. Це – завдання суспільства і обраної ним влади", – наголосив Порошенко.

Ми розриваємо всі пута, які пов’язують нас з Російською імперією і СРСР. Зробити незалежність незворотною, Україну – великою і сильною, без жодної перспективи повернення в зону російського впливу – головне завдання нашого покоління. Це – завдання суспільства і обраної ним влади. — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 августа 2018 г.

Також, глава держави зауважив, що українці мають насамперед опиратися на власні сили, і використовувати багатства країни в інтересах народу і наступних поколінь.

"Україна має жорстко захищати свої національні інтереси", – додав він.