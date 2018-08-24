День Незалежності України: як вітають зі святом перші особи держави

24 серпня – 27-ма річниця Незалежності України. На Майдані Незалежності у Києві відбувається урочистий військовий парад.

Перші особи держави вітають українців з Днем Незалежності України.

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Президент України Петро Порошенко оприлюднив відеопривітання на своїй сторінці у Facebook.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у своєму привітанні зазначив, що пишається величною історією України, українцями різного віку і професій.

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій опублікував відео, у якому символічно згадав 27 слів, із якими у нього асоціюється Україна.

Напередодні привітання з нагоди Дня Незалежності України на адресу Президента Петра Порошенка почали надходити від світових лідерів. Зокрема, слова підтримки з нагоди свята вже висловили президент США Дональд Трамп, лідер Франції Еммануель Макрон та інші.

Редакція 24 каналу приєднується до привітань. Миру та злагоди!