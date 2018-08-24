День Независимости Украины: как поздравляют с праздником первые лица государства
24 августа – 27-я годовщина Независимости Украины. На Майдане Независимости в Киеве проходит торжественный военный парад.
Первые лица государства поздравляют украинцев с Днем Независимости Украины.
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Президент Украины Петр Порошенко обнародовал видеопоздравление на своей странице в Facebook.
Премьер-министр Владимир Гройсман в своем поздравлении отметил, что гордится величественной историей Украины, украинцами разного возраста и профессий.
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Глава Верховной Рады Андрей Парубий опубликовал видео, в котором символически вспомнил 27 слов, с которыми у него ассоциируется Украина.
Накануне поздравления по случаю Дня Независимости Украины в адрес Президента Петра Порошенко начали поступать от мировых лидеров. В частности, слова поддержки по случаю праздника уже выразили президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие.
Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям. Мира и благополучия!