День Независимости Украины: как поздравляют с праздником первые лица государства

24 августа – 27-я годовщина Независимости Украины. На Майдане Независимости в Киеве проходит торжественный военный парад.

Первые лица государства поздравляют украинцев с Днем Независимости Украины.

Смотрите также: Парад ко Дню Независимости 2018 в Киеве: онлайн-трансляция

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал видеопоздравление на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Владимир Гройсман в своем поздравлении отметил, что гордится величественной историей Украины, украинцами разного возраста и профессий.

Читайте также: С Днем Независимости, Украина: поздравления в прозе и стихах

Глава Верховной Рады Андрей Парубий опубликовал видео, в котором символически вспомнил 27 слов, с которыми у него ассоциируется Украина.

Накануне поздравления по случаю Дня Независимости Украины в адрес Президента Петра Порошенко начали поступать от мировых лидеров. В частности, слова поддержки по случаю праздника уже выразили президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие.

Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям. Мира и благополучия!