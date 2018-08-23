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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

День Независимости Украины: искренние поздравления от мировых лидеров

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24 августа в Украине будут отмечать День Независимости, однако поздравления от мировых лидеров украинцы получают уже в четверг, 23 августа.

Одно из первых поздравлений Украине и ее гражданам поступило из Елисейских полей. Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал нам мира и процветания и заверил, что Франция всегда будет поддерживать европейский курс Украины.

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"Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны Франции, чтобы помочь вам в реализации этой требовательной программы реформ и сопровождать Украину на пути углубления ее партнерства с Европейским Союзом", – отметил Макрона.

К поздравлениям присоединился и Папа Римский Франциск. Понтифик также пожелал мира и благословил. Особое внимание уделил жителям временно оккупированных территорий.

По случаю Дня Независимости Украины передаю Вам, Ваше высокопревосходительство, и гражданам Украины свои искренние поздравления. Надеюсь, что стремление найти решение на благо мира, к которому так стремится народ, принесет положительные результаты для всей страны, особенно для жителей регионов, пораженных конфликтом,
– подчеркнул Папа Римский.

Слова поддержки выразили и лидеры других европейских стран. В частности, главы Нидерландов, Швеции, Бельгии, Италии и Австралии. Все единогласно пожелали мира в стране и усиленного сотрудничества с Европейским Союзом.

Я уверен, что в ближайшем будущем наши прочные и плодотворные двусторонние отношения получат дальнейший толчок в рамках еще большего укрепления связи между Киевом и Европейским Союзом,
– отметил Президент Италии Маттарелла.

К поздравлениям присоединился президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Народу Украины есть чем гордиться, что на протяжении четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенным ярким гражданским обществом, с растущей экономикой и вооруженными силами, которые являются мощными как никогда ранее,
– рассказал президент США Дональд Трамп.

Теги: Новости США Новости Украины День Независимости Дональд Трамп Эммануэль Макрон Папа Римский
Источник: 24 канал
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