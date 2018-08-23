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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Миру та процвітання: як світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності

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24 серпня в Україні відзначатимуть День Незалежності, однак привітання від світових лідерів українці отримують вже у четвер, 23 серпня.

Одне з перших привітань до України та її громадян надійшло з Єлисейських полів. Президент Франції Еммануель Макрон побажав нам миру і процвітання і запевнив, що Франція завжди буде підтримувати європейський курс України.

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"Ви можете розраховувати на підтримку з боку Франції, щоб допомогти вам у реалізації цієї вимогливої програми реформ і супроводжувати Україну на шляху поглиблення її партнерства з Європейським Союзом", – зазначив Макрон.

До привітань долучився і Папа Римський Франциск. Понтифік також побажав миру та благословив. Особливу увагу приділив жителям тимчасово окупованих територій.

З нагоди Дня Незалежності України передаю Вам, Ваша високоповажносте, та громадянам України свої щирі вітання. Сподіваюся, що прагнення знайти рішення на благо миру, до якого так прагне народ, принесе позитивні результати для усієї країни, особливо для жителів регіонів, уражених конфліктом,
– наголосив Папа Римський.

Слова підтримки висловили і лідери інших європейських країн. Зокрема, глави Нідерландів, Швеції, Бельгії, Італії та Австралії. Усі одноголосно побажали миру в країні та посиленої співпраці із Європейським Союзом.

Я впевнений, що у найближчому майбутньому наші міцні та плідні двосторонні відносини матимуть подальший поштовх у рамках ще більшого зміцнення зв'язку між Києвом та Європейським Союзом,
– зазначив Президент Італії Серджо Матарелла.

До привітань долучився президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Народу України є чим пишатися, що упродовж чотирьох років Україна мужньо протидіє російській агресії і є благословенною яскравим громадянським суспільством, зростаючою економікою та Збройними силами, які є потужними як ніколи раніше,
– розповів президент США Дональд Трамп.

Теги: Новини України Новини США Дональд Трамп День Незалежності Папа Римський Еммануель Макрон
Джерело: 24 канал
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