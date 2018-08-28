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Россия считает Азовское море своим, – Волкер

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Российская Федерация перед Керченским проливом заблокировала более 150 иностранных кораблей, которые шли в украинские порты. Еще месяц назад в МИД призвали не заострять внимание на действиях России в Азовском море.

Теперь же морскую блокаду России обсуждают на уровне военного руководства страны. Президент созывает СНБО и просит Министерство иностранных дел что-то придумать.

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"Я не собираюсь с этим мириться и убежден, что ситуация, которая складывается сейчас, категорически неприемлема. Поручил подготовить соответствующее заседание СНБО по этому поводу и прошу МИД внести как можно скорее свои предложения, потому что противоправные и коварные действия Москвы в этом регионе не должны и не будут оставаться безнаказанными", – сказал Петр Порошенко.

Обеспокоены действиями России в Азовском море и на международном уровне. Представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, Россия считает эти воды своими собственными.

Россия имеет свою юридическую интерпретацию ситуации в Азовском море. Они считают, что обладают территориальными водами и должны защищать мост, построенный в Крым. Другая часть мира рассматривает это, как украинские прибрежные и международные воды, и обеспокоена усилением военно-морского присутствия и ростом его агрессивности в Азовском море,
– заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Российская береговая охрана уже задержала в Азовском море полторы сотни судов и под украинским, и под иностранными флагами. И больше всего – именно в августе. Все они направлялись в украинские порты – Бердянск и Мариуполь.

Останавливают их якобы для осмотра, по несколько дней держат на входе в Керченский пролив и только некоторые пропускают. Так Россия пытается оказать экономическое давление на Украину: графики доставки грузов сбиваются и иностранные компании отказываются от сотрудничества с нашими портами.

Из портов Маруполя и Бердянска в 2017 году экспортировали всего 1,1 млн тонн зерна, то есть всего 3% от общего экспорта зерна через морские порты или 2,7% суммарного экспорта зерна за период, включая автотранспорт. Таким образом оборот зерна в портах Азовского моря сейчас незначительный,
– подытожила старший аналитик Dragon Capital Наталия Шпигоцкая.

Это еще один фронт необъявленной войны России с Украиной. Ударить хочет не только по экономике, россияне еще и хотят лишить Украину статуса морской державы. И расшатать ситуацию в южных областях.

Мы должны понимать, что в этих портах работает до 5 тыс. портовиков, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчет идет в том направлении,
– заявил бывший командующий Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук.

В российских СМИ задержания кораблей подают в отместку за арестованный "Норд". Это рыболовецкое судно под флагом России и с крымской регистрацией украинские пограничники остановили в марте в Азовском море. Моряков арестовали за незаконную рыбалку и нарушение границы территориальных вод.

Сегодня Россия заявила, что хочет их обменять на экипаж украинского судна "ЯМК-0041". Его в Черном море россияне задержали в мае. Письмо с таким предложением якобы передала украинской коллеге российская омбудсмен Татьяна Москалькова. Однако Денисова это заявление комментировать отказалась. И пока украинцев без паспортов держат в Балаклаве и подвергают пыткам, российские нордовцы находятся на свободе.

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А российские суда продолжают заходить в украинские порты. Две недели назад в Херсоне задержали танкер с нефтью "Механик Погодин" под флагом России. Он принадлежит подсанкционным компаниям крупных российских олигархов. А вот как эти санкции реализовывать – украинские законы не предусмотрели.

Теги: Украина – Россия Новости России Новости политики Курт Волкер Водный транспорт
Источник: 24 канал
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