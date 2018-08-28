Москалькова предложила обмен задержанными моряками

Российская сторона анонсировала, что готова обменять задержанных украинских моряков на экипаж судна "Норд".

Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

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Она даже отметила, что предлагает сделать это "как можно быстрее".

Письмо с таким предложением, по данным уполномоченного по правам человека в России, будто бы передали ее украинской коллеге – Людмиле Денисовой. В свою очередь Денисова это заявление комментировать отказалась. Однако, еще в июле украинская омбудсмен неоднократно поднимала аналогичный вопрос.

Напомним, оба экипажа задержали в спорных водах. Крымских моряков – украинские пограничники в Азовском море, а украинских – оккупационная власть, действующая на полуострове, в Черном. Каждый из экипажей обвинили в нарушении границ другого государства.



Украинский экипаж осудили и удерживают в Крыму. А вот россияне фактически свободно передвигаются без ареста, они смогли встретиться с российским омбудсменом Москальковой, когда та была в Киеве.