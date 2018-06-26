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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Российская омбудсвумен прибыла в Киев: уже посетила российских моряков с судна "Норд"

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Российская омбудсвумен уже в Украине
Российская омбудсвумен уже в Украине / Facebook

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Украину. Она встретилась с экипажем российского судна "Норд", которое задержали в Азовском море.

О прибытии в Киев Москалькова написала в своем Instagram.

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Прибыла в Киев. Намерена встретиться с моряками судна "Норд" и посетить осужденного Одинцова, который находится в СИЗО Киева,
– написала Москалькова.

Позже она опубликовала фото с задержанными в Азовском море российскими моряками. Говорит, что их фактически содержат в Украине "заложниками".

Москалькова заявила, что после встречи с моряками с судна "Норд" планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об их освобождении "и скорого возвращения на родину".

 

Встретилась с задержанными на Украине моряками судна "Норд". Поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказано не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных. По результатам встречи  планирую обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их скорейшем возвращении на Родину.

Допис, поширений Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

21 июня Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.

Накануне уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова провела встречу со своей российской коллегой. Правда, никаких результатов она не принесла, поскольку за неделю пребывания в РФ Денисовой не удалось встретиться ни с кем из украинских заключенных, которых незаконно удерживают в России.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ заложники Новости политики
Источник: 24 Канал
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