Денисова и Москалькова договорились о посещении заключенных

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова договорилась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой о посещении 34 заключенных, находящихся на территории обеих стран.

Об этом сообщается в заявлении Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.

Отмечается, что в ходе встречи Денисова и Москалькова обменялись списком из 34 фамилий заключенных, которых они хотят посетить на территории России и Украины и обсудили график взаимных визитов.

Несмотря на тяжелые информационные и гуманитарные условия, сложившиеся вокруг наших договоренностей, при личной встрече нам удалось выработать и утвердить дорожную карту, которая основана на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений,

– говорится в заявлении Татьяны Москальковой.

Имена 34 заключенных из списка пока не разглашаются.

Напомним, что 9 мая президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран договорились, что уполномоченные по правам человека в ближайшее время посетят заключенных на территории обеих стран, однако переговоры по этому поводу затянулись.