Москалькова прибыла в Киев: у Денисовой поделились ожиданиями

Утром 26 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поездом прибыла в Киев, где она планирует посетить в СИЗО Киева крымского дезертира Максима Одинцова.

Как рассказала советник Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Мячина в комментарии "Громадскому", хотя тот и является гражданином Украины, но Москалькова подала его в список на посещение и пока заявила лишь о намерении его посетить.

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"Могут ли Москалькову не пустить в СИЗО к Одинцову? Такое может быть, поскольку для ее посещения должна быть синхронность. Они (российская сторона – 24 канал) сами предложили синхронность действий (одновременных визитов двух уполномоченных – 24 канал), и мы этого придерживаемся. Пустят нас – тогда пустят их", – отметила она.

Кроме того, Мячина добавила, что украинская омбудсвумен Людмила Денисова будет находиться в России, пока ее не допустят к украинским политзаключенным.

Напомним, накануне Людмила Денисова отправила письмо своей российской коллеге Татьяне Москальковой с двумя планами относительно посещения граждан Украины и России, которые держатся в исправительных учреждениях обеих стран.